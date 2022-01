AfD-Kandidatur: Otte lässt Amt ruhen

Berlin. Der Chef der rechten CDU/CSU-Strömung »Werte-Union«, Max Otte, lässt wegen seiner Kandidatur auf Vorschlag der AfD für das Amt des Bundespräsidenten seine Funktion in dem Verein ruhen. Er lasse den Vorsitz »sowie alle anderen parteipolitischen Aktivitäten« bis nach der Wahl der Bundesversammlung ruhen, erklärte Otte am Mittwoch. Die CDU-Spitze hatte dem 57jährigen am Vortag mit sofortiger Wirkung seine Mitgliedsrechte entzogen. Zudem wurde ein Verfahren zum Ausschluss Ottes aus der Partei eingeleitet. (dpa/jW)