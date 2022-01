Union fordert längere Dauer für Genesenenstatus

Berlin. Politiker von CDU und CSU haben Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dazu aufgefordert, die Verkürzung für die Dauer des Coronagenesenenstatus auf drei Monate wieder zurückzunehmen. Es sei »vollkommen planlos«, dass die Ampelregierung auf EU-Ebene einem Genesenenstatus für die Frist von sechs Monaten zugestimmt habe, während sie in Deutschland verkürzt werde, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Mittwoch der Welt. Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge (CDU), forderte Lauterbach am Mittwoch auf, zu erklären, »warum Deutschland einen Sonderweg geht«. (dpa/jW)