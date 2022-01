Schwere Vorwürfe in neuem Floyd-Prozess

Saint Paul. Mit schweren Vorwürfen der Staatsanwaltschaft hat in den USA der Prozess gegen drei an der tödlichen Festnahme des Afroamerikaners George Floyd beteiligte Expolizisten begonnen. Die drei Angeklagten hätten »entschieden, nichts zu tun und einem Mann beim Sterben zuzusehen«, sagte Staatsanwältin Samantha Trepel am Montag (Ortszeit) vor einem Bundesgericht der Stadt Saint Paul im Bundesstaat Minnesota. Den angeklagten Expolizisten Tou Thao, Alexander Kueng und Thomas Lane wird eine Verletzung von Floyds Bürgerrechten zur Last gelegt. Konkret müssen sie sich wegen unterlassener Hilfeleistung verantworten. (AFP/jW)