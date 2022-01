Genting-Eigner von Ämtern zurückgetreten

Hongkong. Der malaysische Milliardär und Mehrheitseigner des insolventen Kreuzfahrtkonzerns und MV-Werften-Eigners Genting Hongkong, Lim Kok Thay, ist als Chef des Konzerns zurückgetreten, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Schritt erfolgte demnach am Freitag gleichzeitig mit der Einsetzung von Insolvenzverwaltern für das finanziell angeschlagene Unternehmen. Auch Konzernvize Colin Au sei von seinen Ämtern zurückgetreten, hieß es. Am Standort der insolventen MV-Werften in Wismar wird für den Genting-Konzern das Schiff »Global One« gebaut. (dpa/jW)