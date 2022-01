Biontech-Profite: Rheinland-Pfalz wird Geberland

Julia Cebella/dpa Aktion für die Freigabe von Impfstoffpatenten vor der Biontech-Zentrale in Mainz (13.12.2021)

Frankfurt am Main. Im Finanzausgleich der Bundesländer steigt Rheinland-Pfalz wegen der enormen Profite des in Mainz ansässigen Pharmaunternehmens Biontech vom Nehmerland zum Geberland auf. Im Jahr 2020 hatte Rheinland-Pfalz noch 334 Millionen Euro aus dem Finanzausgleich bekommen; bis Ende November 2021 standen dann aber laut einem Bereicht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 155 Millionen Euro auf dem Geberkonto des Bundeslandes. Diese Entwicklung sei vor allem auf die Geschäfte des Coronaimpfstoffherstellers Biontech zurückzuführen, berichtete die Zeitung. Biontech habe alleine in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres mehr als sieben Milliarden Euro Gewinn erwirtschaftet. Das Unternehmen hatte bereits der Landeshauptstadt Mainz, wo es ansässig ist, im vergangenen Jahr einen wahren Geldsegen beschert: Gewaltige Gewerbesteuereinnahmen machten 2021 in der Stadtkasse aus einem ursprünglich erwarteten Defizit ein Plus von mehr als einer Milliarde Euro. (AFP/jW)