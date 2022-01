Beijing. Nach einem kleinen Infektionscluster sollen weniger als zwei Wochen vor Olympiabeginn alle zwei Millionen Einwohner eines Stadtbezirks von Beijing auf das Coronavirus getestet werden. Das gaben die Behörden am Sonntag bekannt. Die Winterspiele werden am 4. Februar eröffnet. In der vergangenen Woche wurden in Beijing, einer der bevölkerungsreichsten Metropolen der Welt, 34 Infektionen verzeichnet. Davon traten sechs neue im Distrikt Fengtai im Süden der Hauptstadt auf, der nun im Fokus der örtlichen Behörden liegt. (sid/jW)