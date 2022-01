Mali: Französischer Soldat getötet

Paris. Bei einem Granatwerferangriff auf ein Militärlager in Mali ist ein französischer Soldat ums Leben gekommen. Die Attacke auf das Camp der französischen »Opération Barkhane« in Gao habe sich am Sonnabend nachmittag ereignet, hieß es am Sonntag in einer Mitteilung des Élysée-Palasts. Eine Hubschrauberpatrouille sei beauftragt worden, die »Terroristen«, die die Attacke verantwortet hätten, zu »neutralisieren«. Die »Opération Barkhane« umfasst derzeit bis zu 5.100 Soldaten. In der Sahelregion sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv. Einige haben den Dschihadistenmilizen »Islamischer Staat« (IS) oder Al-Qaida die Treue geschworen. (dpa/jW)