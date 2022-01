Neuwahl in Portugal beginnt früher

Lissabon. In Portugal hat die Neuwahl des Parlaments wegen der Coronapandemie bereits eine Woche vor dem eigentlichen Termin begonnen. Mehr als 300.000 Wahlberechtigte meldeten sich nach Behördenangaben für die vorgezogene Stimmabgabe am Sonntag an. Regierungschef António Costa stellt sich zur Wiederwahl, nachdem seine sozialdemokratische Minderheitsregierung über der Haushaltsabstimmung zerbrochen ist. Laut einer Umfrage des Senders Rádio Renascença liegen die Sozialisten von Costa mit rund 38 Prozent der Stimmen in Führung. Der Modus soll die Stimmabgabe kommenden Sonntag entzerren. Nach Schätzungen der Behörden befinden sich derzeit bis zu 600.000 Menschen in Coronaquarantäne. Wahlberechtigte, die mit dem Coronavirus infiziert sind, dürfen kommende Woche trotzdem zur Stimmabgabe gehen. (AFP/jW)