MAN verdreifacht Kapazität in Krakow

Krakow. MAN hat am Freitag den Grundstein für die Erweiterung seines Werks im polnischen Krakow gelegt. »Etwa drei Viertel aller Lkw und Lkw-Fahrerhäuser von MAN werden künftig hier montiert«, sagte Produktionsvorstand Michael Kobriger. Die Kapazität in Krakow werde sich verdreifachen. MAN hatte vor einem Jahr beschlossen, in Deutschland 3.500 Arbeitsplätze abzubauen und den Bau leichter und mittelschwerer Lastwagen vom österreichischen Steyr nach Krakow zu verlegen. (dpa/jW)