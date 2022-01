Tote nach Luftangriffen auf den Jemen

Saada. Bei Luftangriffen der von Saudi-Arabien geführten Kriegskoalition auf ein Gefängnis und eine strategisch wichtige Stadt im Jemen sind nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) mehr als 100 Menschen getötet oder verletzt worden. Die Angriffe in der Nacht zum Freitag galten demnach dem Gefängnis in Saada und der Hafenstadt Hodeida. Die Zahl der Opfer werde noch steigen, sagte IKRK-Sprecher Baschir Omar unter Berufung auf Krankenhausangaben. In der Hafenstadt Hodeida wird ein Großteil der für den Jemen bestimmten humanitären Hilfsgüter umgeschlagen. (dpa/AFP/jW)