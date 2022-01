Luftabwehrsystem von Moskau nach Belarus verlegt

Moskau. Russland verlegt sein Luftabwehrsystem »S-400« für ein Manöver ins Nachbarland Belarus. Zwei Divisionen seien im äußersten Osten des Landes auf Eisenbahnwagen verladen worden, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag in Moskau mit. In gut drei Wochen sollen die zehntägigen Militärübungen beginnen. Laut Verteidigungsministerium überschreitet die Gesamtzahl der Soldaten nicht die im Wiener Dokument festgeschriebene Höchstzahl von 13.000 Soldaten, 300 Panzern, 500 gepanzerten Fahrzeugen und 3.500 Fallschirmjägern. (dpa/jW)