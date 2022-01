Fall Assange: Entscheidung zu Berufung erwartet

London. Im Rechtsstreit um den US-Auslieferungsantrag des Wikileaks-Gründers Julian Assange rechnen dessen Unterstützer am kommenden Montag mit einer Entscheidung über seinen Berufungsantrag. Der Londoner High Court hatte im Dezember ein zuvor erteiltes Auslieferungsverbot aufgehoben. Diese Entscheidung will Assange nun beim obersten britischen Gericht überprüfen lassen. »Der UK High Court wird am Montag morgen seine Entscheidung verkünden, ob er Assange erlaubt, gegen die Entscheidung zur Auslieferung in die USA vor dem Supreme Court (…) Berufung einzulegen«, hieß es in einer Mitteilung der Initiative »Don’t Extradite Assange«. (dpa/jW)