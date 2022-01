Chinas Notenbank senkt Kreditzinsen

Beijing. Chinas Notenbank will der leicht abflauenden Konjunktur mit niedrigeren Zinsen mehr Schwung verleihen. Sie setzte am Donnerstag den Referenzzins für Kredite mit einjähriger Laufzeit auf 3,7 Prozent nach 3,8 Prozent im Vormonat. Der Zins für die fünfjährige Laufzeit wurde zudem auf 4,6 von zuvor 4,65 Prozent gekappt – die erste Senkung seit April 2020. Die meisten Kredite in China basieren auf dem einjährigen Zins, der fünfjährige beeinflusst die Hypotheken. (Reuters/jW)