Premierministerin vor Sieg in Barbados

Bridgetown. Die die Regierung stellende Partei von Premierministerin Mia Mottley hat die erste Parlamentswahl in Barbados seit dem Bruch mit der britischen Krone voraussichtlich deutlich gewonnen. Nach Hochrechnungen örtlicher Medien in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) könnte ihre Arbeitspartei BLP zum zweiten Mal in Folge alle 30 Sitze im Parlamentsunterhaus gewinnen. Barbados hatte sich am 30. November von der britischen Monarchie losgesagt und zu einer Republik erklärt. Sandra Mason wurde deren erste Präsidentin und löste Königin Elizabeth II. als Staatsoberhaupt ab. Diese Rolle hatte die Queen noch innegehabt, obwohl Barbados bereits 1966 unabhängig geworden war. Mottley war bei der vorherigen Wahl 2018 die erste weibliche Regierungschefin des karibischen Inselstaates geworden. In einer nächtlichen Rede vor Anhängern im BLP-Hauptquartier in der Hauptstadt Bridgetown kündigte die 56jährige Juristin an, ihr neues Kabinett am Montag zu ernennen. (dpa/jW)