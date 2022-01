Erneut Journalist in Mexiko ermordet

Tijuana. Im neuen Jahr ist in Mexiko bereits ein zweiter Journalist getötet worden. Der Fotojournalist Margarito Martínez wurde nach ersten Informationen am Montag (Ortszeit) beim Verlassen seines Zuhauses in Tijuana erschossen, wie seine Ehefrau und Medien, für die er arbeitete, berichteten. Der 49jährige hatte in der nordwestmexikanischen Stadt an der Grenze zu den USA für mehrere lokale und auch internationale Medien Fotos gemacht, vor allem für Berichte über Kriminalität. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Erst eine Woche zuvor war José Luis Gamboa, der Direktor eines Onlineportals, in der ostmexikanischen Stadt Veracruz getötet worden. (dpa/jW)