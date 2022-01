Schweren Herzens

Köln. Pierre-Emerick Aubameyang kehrt frühzeitig vom Afrikacup zum FC Arsenal zurück. »Wir haben die weise Entscheidung getroffen, ihn zurück zu seinem Klub zu schicken, damit sie ihn dort untersuchen können«, sagte Gabuns Nationaltrainer Patrice Neveu am Montag in Kamerun. Der Stürmer war am 6. Januar positiv auf das Coronavirus getestet worden, beim Afrikacup wurden dann vor dem zweiten Gruppenspiel Herzprobleme bei dem 32jährigen festgestellt. Neveu verzichtete beim folgenden 1:1 gegen Ghana auf seinen Star. (sid/jW)