Ernst und kompliziert

München/Beijing. Zweieinhalb Wochen vor der Eröffnungsfeier haben die Organisatoren der Olympischen Winterspiele in Beijing am Montag (Ortszeit) den freien Ticketverkauf gestoppt. Nur einige wenige Zuschauer werden vor Ort dabei sein. »In Anbetracht der ernsten und komplizierten Lage, in der sich die Coronapandemie befindet, und um die Sicherheit aller Teilnehmer und Zuschauer zu gewährleisten, wurde beschlossen, keine Eintrittskarten mehr zu verkaufen«, gab das Organisationskomitee bekannt. Dass die Spiele von 4. bis 20. Februar ohne Zuschauer aus dem Ausland stattfinden, wurde bereits im vergangenen September beschlossen. (sid/jW)