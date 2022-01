Baugenehmigungen in BRD 2021 gestiegen

Berlin. In Deutschland zeichnet sich für 2021 ein deutliches Plus bei den Baugenehmigungen ab und damit der dritte Anstieg in Folge. Von Januar bis November gaben die Behörden grünes Licht für den Bau von 341.037 Wohnungen und damit 2,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Allein im November wurde der Bau von 29.020 Wohnungen genehmigt. Dies ist saison- und kalenderbereinigt ein Plus von 2,6 Prozent zum Oktober.(Reuters/jW)