Vulkanausbruch: Schäden auf Tonga weiter unklar

Wellington. Nach der gigantischen Eruption des Unterseevulkans Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai in der Südsee sind weite Teile des Inselreichs Tonga weiter von der Außenwelt abgeschnitten. Ob es Tote oder Verletzte gab, ist ebenso unklar wie das Ausmaß der Schäden. Nach Angaben des neuseeländischen Hochkommissars in dem Archipel, Peter Lund, lag die Hauptstadt Nuku’alofa unter einer Ascheschicht begraben. Zu abgelegeneren Inseln konnte noch kein Kontakt hergestellt werden, Militärflugzeuge aus Neuseeland und Australien erkundeten die Lage am Montag aus der Luft. Der Unterseevulkan war am Sonnabend ausgebrochen. (dpa/jW)