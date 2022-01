Ukraine wirft Russland Cyberangriff vor

Kiew. Die ukrainische Regierung hat eigenen Angaben zufolge »Beweise« für eine Beteiligung Russlands an dem am Freitag verübten Cyberangriff auf ihre Internetseiten. »Alle Beweise deuten darauf hin, dass Russland hinter dem Cyberangriff steckt«, erklärte das Ministerium für digitale Transformation am Sonntag. Kiew hatte nach der Attacke zunächst erklärt, es gebe »Hinweise« auf eine mögliche Verwicklung russischer Geheimdienste. Moskau wies diese Vorwürfe scharf zurück und betonte, es gebe dafür keine Beweise. »Die Ukrainer schieben alles auf Russland, sogar das schlechte Wetter in ihrem Land«, sagte der Sprecher des russischen Präsidialamts, Dmitri Peskow, dem Sender CNN. (AFP/jW)