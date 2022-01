Hackerangriff: Ukraine beschuldigt Russland

Kiew. Die Ukraine hat Russland für einen Hackerangriff auf Internetseiten der Regierung verantwortlich gemacht. »Ersten Daten zufolge« seien die Angriffe aus Russland erfolgt, teilte das Ministerium für Kultur und Informationspolitik am Freitag in Kiew mit. Zuvor hatten mehrere Ministerien einen Cyberangriff auf ihre Homepages beklagt. Betroffen waren unter anderem die offizielle Seite der Regierung sowie die Homepages des Außenministeriums, Energieministeriums und Zivilschutzministeriums. Dort waren vorübergehend die Worte »Habt Angst und rechnet mit dem Schlimmsten« in ukrainischer, russischer und polnischer Sprache zu lesen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erklärte, die EU werde alle Mittel mobilisieren, um Kiew zu unterstützen. Berlin sicherte als »enger Partner« ebenfalls Unterstützung in einer solchen »schweren Cyberkrise« zu. (dpa/AFP/jW)