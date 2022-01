Olympia: Putin und Xi planen Gipfel

Moskau. Im Zuge seines Besuchs bei den Olympischen Winterspielen in Beijing will Russlands Präsident Wladimir Putin den chinesischen Partei- und Staatschef Xi Jinping am 4. Februar zu Gesprächen treffen. »Wir bereiten einen offiziellen russisch-chinesischen Gipfel vor«, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Freitag bei einer Pressekonferenz in Moskau. Bereits zuvor war mitgeteilt worden, dass Putin die Einladung Chinas zu den Spielen angenommen hat.(dpa/jW)