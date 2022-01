Griechenland: Geldstrafe für Ungeimpfte über 60

Athen. Von Montag an droht Ungeimpften über 60 in Griechenland eine Geldstrafe von monatlich 100 Euro – das bestätigte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Donnerstag abend gegenüber dem TV-Sender ANT1. Die Maßnahme war im November angekündigt worden. Die staatliche Sozialversicherung soll die Daten Ungeimpfter an das Finanzamt weiterleiten, das die Strafzahlungen einzieht. (dpa/jW)