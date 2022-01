Italien: Abschied von David Sassoli mit Staatsbegräbnis

Rom. Mit einem Staatsbegräbnis haben Spitzenpolitiker aus Italien und Europa Abschied vom verstorbenen EU-Parlamentspräsidenten David Sassoli genommen. Seinen mit einer EU-Fahne bedeckten Sarg trugen am Freitag vier Männer an Soldaten vorbei in die Basilika Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Rom. In der Kirche gedachten rund 300 Menschen des am Dienstag in einer Klinik verstorbenen Sozialdemokraten. Zahlreiche Bürger und Politiker hatten bereits am Donnerstag vor dem aufgebahrten Sarg Sassolis am Kapitolinischen Hügel in Rom Abschied genommen. (dpa/jW)