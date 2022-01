Schluss, aus, Ende

Wengen. Der Schweizer Skirennfahrer Carlo Janka wird seine aktive Karriere nach den Abfahrten in Wengen an diesem Wochenende beenden. Der Riesenslalomolympiasieger von 2010 und Gewinner des Gesamtweltcups der Saison 2009/2010 kämpft seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen. Sein bislang letztes Weltcuprennen bestritt der 35jährige im März vergangenen Jahres in Saalbach-Hinterglemm, wo er in der Abfahrt 24. wurde. (dpa/jW)