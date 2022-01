Kasachstan: OVKS-Truppen ziehen ab

Almaty. Eine Woche nach der Verlegung ausländischer Truppen in die von Protesten erschütterte Republik Kasachstan ist ihr Einsatz beendet worden. Die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) übergab nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau vom Donnerstag »sozial wichtige Objekte« wieder den kasachischen Behörden. Erste russische Fallschirmjäger seien bereits ausgeflogen worden, hieß es später. OVKS-Angaben zufolge unterzeichneten die Verteidigungsminister der Mitgliedstaaten eine Vereinbarung über die Organisation des Rückzugs. Die Friedenstruppen hatten auf Bitten der Regierung Kasachstans in den vergangenen Tagen dabei geholfen, die verfassungsmäßige Ordnung in der Millionenstadt Almaty und anderen Regionen wiederherzustellen. (dpa/jW)