Moskau erwägt Militär in Kuba und Venezuela

Moskau. Russland schließt im Falle eines Scheiterns der Gespräche über verbindliche Sicherheitsgarantien für Moskau auch eine Stationierung seines Militärs auf Kuba und in Venezuela nicht aus. »Ich möchte weder etwas bestätigen noch ausschließen«, sagte der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow am Donnerstag auf eine entsprechende Frage im Sender RTVi. »Alles hängt von den Handlungen der amerikanischen Kollegen ab.« Russland fordert ein Ende der NATO-Osterweiterung und insbesondere einen Verzicht auf die Aufnahme der Ukraine. Am Donnerstag gingen die Gespräche dazu auf der Ebene der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) weiter. Von dem Treffen am Montag zwischen Vertretern Russlands und der USA in Genf zeigte sich Moskau enttäuscht. Rjabkow sagte der Agentur Interfax zufolge, es gebe vorerst keine neuen Gespräche mit den USA. (dpa/jW)