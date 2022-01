Positiver Test

Ruhpolding. Biathlet Johannes Kühn ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch mit. Der 30jährige Bayer fällt damit für den Heimweltcup in Ruhpolding aus, die »daraufhin durchgeführten zusätzlichen PCR-Tests bei allen Mitgliedern des deutschen Teams fielen negativ aus«, hieß es in einer Mitteilung des Verbandes. Den Startplatz von Kühn, in diesem Winter der bislang einzige Saisonsieger der deutschen Skijäger, übernimmt Philipp Horn. (sid/jW)