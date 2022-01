Automarkt in China legt zu

Beijing. Nach Erwartungen des chinesischen Autoherstellerverbands dürfte der Automarkt in der Volksrepublik in diesem Jahr zulegen. Wie die chinesische Autolobbyorganisation CAAM am Mittwoch in Beijing mitteilte, stieg der Absatz der Hersteller an Händler im vergangenen Jahr um 3,8 Prozent auf 26,3 Millionen Fahrzeuge. Dabei sind sowohl Pkw als auch schwere Nutzfahrzeuge berücksichtigt. Nachdem der Absatz in den ersten Jahresmonaten 2021 angezogen hatte, wurde er durch den Mangel an Halbleitern in der zweiten Jahreshälfte gedämpft. Der Volkswagen-Konzern hatte zuletzt den Rückgang seines Marktanteils von knapp 15 Prozent auf etwa elf Prozent mit dem Mangel an Elektronikchips begründet. (dpa/jW)