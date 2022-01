Jerewan: Tote bei Kämpfen mit Baku

Jerewan. Bei den schwersten Gefechten seit Monaten an der Grenze zwischen Aserbaidschan und Armenien sind insgesamt vier Soldaten getötet worden. Das armenische Verteidigungsministerium meldete am Mittwoch den Tod eines dritten Soldaten. Seine Leiche sei nach den »intensiven« Zusammenstößen am Dienstag nahe dem Ort der Auseinandersetzungen entdeckt worden. Beide Länder warfen sich gegenseitig vor, die Schusswechsel ausgelöst zu haben, bei denen am Dienstag ein aserbaidschanischer Soldat und zwei armenische Soldaten getötet worden waren. Jerewan warf den aserbaidschanischen Streitkräften vor, armenische Stellungen mit Artillerie und Drohnen angegriffen zu haben, während Baku von »Provokationen« des Nachbarlandes sprach. (AFP/jW)