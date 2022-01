Österreich: Exminister wird Chef von Fonds

Wien. Kurz nach seinem Rücktritt als Österreichs Finanzminister hat sich Gernot Blümel den Chefposten bei einem international tätigen Anbieter von Investmentfonds gesichert. Der Vertraute des konservativen Exkanzlers Sebastian Kurz wird die Superfund-Gruppe ab März leiten, wie das Unternehmen am Mittwoch in Wien ankündigte. Superfund ist auf Privatanleger ausgerichtet und setzt auf automatisierte Computerhandelssysteme. Blümel soll die internationale Expansion des Unternehmens forcieren. Der 40jährige hatte sich Anfang Dezember gemeinsam mit dem unter Korruptionsverdacht stehenden Kurz aus der Politik zurückgezogen. Gegen ihn laufen Korruptionsermittlungen wegen seines Kontakts zu einem Glücksspielunternehmen. Auch Kurz wechselt in die Finanzwelt – zum US-Fonds Thiel Capital. (dpa/jW)