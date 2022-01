Burkina Faso: Soldaten Putschversuch angelastet

Ouagadougou. Die Armee in Burkina Faso hat acht Soldaten eines Putschversuchs beschuldigt und festgenommen. Man habe detaillierte Ermittlungen eingeleitet – die Soldaten würden verhört, teilte das Militär am späten Dienstag abend mit. In dem Land agieren ­verschiedene dschihadistische Milizen. Der Unmut in der Bevölkerung, die in Teilen der Regierung von Präsident Roch Marc Kaboré Handlungsunfähigkeit vorwirft, hat zuletzt stark zugenommen. (dpa/jW)