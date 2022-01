US-Senatsausschuss stimmt für BRD-Botschafterin

Washington. Der Auswärtige Ausschuss des US-Senats hat grünes Licht für die von Präsident Joseph Biden als neue Botschafterin in Deutschland nominierte Hochschulpräsidentin Amy Gutmann gegeben. Die Senatoren billigten am Mittwoch eine ganze Reihe von Nominierungen, darunter die von Gutmann. Die Personalie muss nun noch vom gesamten Senat bestätigt werden, bevor die 72jährige Tochter eines aus Nazideutschland geflohenen Juden nach Berlin entsandt werden kann. Gutmann ist Politikwissenschaftlerin und Präsidentin der University of Pennsylvania in Philadelphia. (AFP/jW)