Westbank: Palästinenser stirbt nach Festnahme

Ramallah. Ein 80jähriger Palästinenser ist nach palästinensischen Angaben am Mittwoch nach einer vorübergehenden Festnahme durch israelische Soldaten im Westjordanland gestorben. Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete, Soldaten hätten den Mann in der Nacht zum Mittwoch in einem Dorf bei Ramallah festgenommen. Es gab auch Vorwürfe von palästinensischer Seite, die Soldaten hätten den Mann während der Festnahme schikaniert und dann in einem im Bau befindlichen Gebäude zurückgelassen. Einwohner hätten ihn anschließend tot aufgefunden, berichtete WAFA. Die israelische Armee teilte mit, es sei eine gründliche interne Untersuchung des Vorfalls eingeleitet worden. (dpa/jW)