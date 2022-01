Ärmelkanal: Zahl Geflüchteter gestiegen

Cherbourg. Im vergangenen Jahr haben mehr als dreimal so viele Geflüchtete wie 2020 versucht, auf Booten den Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien zu überqueren. Insgesamt wurden 1.360 Versuche mit insgesamt 35.382 Menschen an Bord von meist unsicheren Wasserfahrzeugen erfasst, wie die dpa am Montag von der zuständigen Meerespräfektur in Cherbourg erfuhr. Mehr als 8.600 Geflüchtete sollen die französischen Einsatzkräfte demnach im vergangenen Jahr aus Seenot gerettet haben. 2020 registrierten die Behörden 868 versuchte Überfahrten mit insgesamt 9.551 Menschen.(dpa/jW)