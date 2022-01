Tigray: UN-Einsatz teilweise ausgesetzt

Nairobi. Die Vereinten Nationen in Äthiopien haben Teile ihres humanitären Einsatzes im Nordwesten der Region Tigray ausgesetzt. Grund dafür sei die Gefahr von Drohnenangriffen auf Vertriebenenlager in der Region, sagte eine Sprecherin des UN-Nothilfebüros OCHA der dpa am Montag. Am Mittwoch und Freitag vergangener Woche soll das äthiopische Militär Luftangriffe auf solche Lager durchgeführt haben. Dabei sollen nach Angaben der regierungsfeindlichen Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) mindestens 56 Menschen getötet worden sein. Die Angriffe hätten sich auf das Lager in dem Ort Dedebit konzentriert, so die TPLF. (dpa/jW)