Post verkauft Elektrotransporter Streetscooter

Deutsche Post DHL Group/dpa

Bonn. Die Deutsche Post zieht einen Schlussstrich unter die verlustreiche Produktion des Elektrotransporters Streetscooter. Der Bonner Konzern verkaufe die Rechte und das Knowhow zur Produktion seiner Elektrotransporter an das internationale Konsortium Odin Automotive, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die Transaktion kommt nicht überraschend – sie war bereits im vergangenen Oktober beim Bundeskartellamt angemeldet worden. Die Post steigt zudem als Minderheitseigner bei Odin ein, teilte sie weiter mit. Odin zufolge halten die Bonner einen Anteil von zehn Prozent. An der Spitze der Holding steht der ehemalige BMW- und Deutsche-Bank-Vorstand Stefan Krause. (Reuters/jW)