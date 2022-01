13 Tote nach Anschlägen in Burkina Faso

Ouagadougou. Dschihadisten haben im Norden von Burkina Faso mindestens 13 Zivilisten getötet. Örtliche Quellen berichteten am Freitag über mehrere Anschläge in der Region. Im Dorf Ankouna wurden nach Angaben des Regionalgouverneurs Casimir Segueda elf Menschen getötet. Nach Angaben eines örtlichen Verantwortlichen wurde das Dorf von Dutzenden schwer bewaffneten Männern auf Motorrädern angegriffen. In der Ortschaft Noaka seien zudem zwei Mitglieder einer aus Freiwilligen bestehenden Antiterroreinheit getötet worden. (AFP/jW)