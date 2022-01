Militärabkommen zwischen Japan und USA

Washington. US-Außenminister Antony Blinken hat am Freitag die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit Japan angekündigt, die dem Land »größere Ressourcen zur Vertiefung unserer militärischen Bereitschaft und Interoperabilität« bereitstellen soll. Demnach will Tokio u. a. für fünf weitere Jahre die Kosten für die Stationierung von fast 50.000 US-Soldaten tragen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte vor Gesprächen zwischen ihm, Blinken und den japanischen Kollegen, Japan und die USA würden ihre »Rollen und Missionen weiterentwickeln, um Japans wachsende Fähigkeit, zu Frieden und Stabilität in der Region beizutragen, zu reflektieren«. Japanischen Presseberichten zufolge beläuft sich das Paket auf 211 Milliarden Yen (1,6 Milliarden Euro) pro Haushaltsjahr, was einer Steigerung von etwa fünf Prozent entspricht. (AFP/jW)