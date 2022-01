Schauspieler Sidney Poitier gestorben

Los Angeles. Sidney Poitier ist tot. Der erste schwarze Schauspieler der Geschichte, der einen Oscar als bester Hauptdarsteller gewann, starb im Alter von 94 Jahren, wie der Vizeregierungschef der Bahamas, Chester Cooper, am Freitag mitteilte. Poitier war mit Filmen wie »Flucht in Ketten«, »Lilien auf dem Felde« und »In der Hitze der Nacht« der erste afroamerikanische Superstar in Hollywood. (dpa/jW)