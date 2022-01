ECOWAS: Gesandter reist nach Mali

Bamako. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS hat vor einem Sondergipfel zur Lage in Mali einen Vermittler in das Land geschickt. Malis vom Militär dominierte Übergangsregierung erwägt, die unter internationalem Druck für Februar angesetzten Wahlen um fünf Jahre zu verschieben. Wie es in einer Mitteilung in der Nacht zu Donnerstag hieß, habe sich der ECOWAS-Sondergesandte, der ehemalige nigerianische Präsident Goodluck Jonathan, unter anderem mit Oberst Assimi Goïta getroffen, der den Putsch gegen Präsident Ibrahim Boubacar Keïta 2020 angeführt hatte. (dpa/jW)