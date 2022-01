Neue Siedlerwohnungen in Ostjerusalem

Tel Aviv. Israel treibt nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Peace Now den Bau von weiteren Siedlerwohnungen im annektierten Ostjerusalem voran. Das zuständige Planungskomitee der Stadtverwaltung habe Plänen für 3.557 neue Wohneinheiten zugestimmt, bestätigte eine Sprecherin der Organisation am Donnerstag. »Alle diese Pläne sind schlechte Nachrichten für die Stabilität Jerusalems und für die Chancen auf Frieden«, schrieb Peace Now auf der eigenen Internetseite. Ein Teil der geplanten Wohneinheiten sei allerdings besonders problematisch, weil durch sie die Verbindung zwischen arabischen Vierteln in Ostjerusalem und Bethlehem zerstört werde. (dpa/jW)