Biden macht Trump für Kapitolsturm verantwortlich

Washington. Ein Jahr nach Erstürmung des Kapitols in Washington hat US-Präsident Joseph Biden seinen Vorgänger Donald Trump für den Angriff auf das Parlament verantwortlich gemacht. »Zum ersten Mal in unserer Geschichte hat ein Präsident nicht nur eine Wahl verloren, sondern versucht, die friedliche Machtübergabe zu verhindern«, sagte Biden am Donnerstag in einer Ansprache. Trump ließ daraufhin über seine Sprecherin Liz Harrington auf Twitter verbreiten, Biden spreche über ihn »in dem Versuch, das Land weiter zu spalten«. Anhänger Trumps hatten vor einem Jahr das Kapitol erstürmt, um zu verhindern, dass Bidens Wahlsieg vom November 2020 bestätigt wird. (dpa/jW)