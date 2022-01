Massenproteste gegen Militärregierung im Sudan

Khartum. Im Sudan hat es erneut Massenproteste gegen das Militär und dessen Machtübernahme vor gut zwei Monaten gegeben. Nach Angaben von Augenzeugen und AFP-Reportern gingen in der Hauptstadt Khartum sowie in weiteren Städten am Donnerstag Tausende Menschen auf die Straße. Die Einsatzkräfte setzten in der Nähe des Präsidentenpalastes in der Hauptstadt erneut Tränengas ein. Sudans oberster General Abd Al-Fatah Al-Burhan hatte im Oktober den Ausnahmezustand verhängt und die Regierung abgesetzt, die nach dem Sturz des langjährigen Staatschefs Omar Al-Baschir im April 2019 den Übergang zu Wahlen hatte leiten sollen. Seitdem kommt es regelmäßig zu Massenprotesten, gegen die das Militär oft gewaltsam vorgeht. Bislang wurden mindestens 57 Menschen getötet und Hunderte verletzt. (AFP/jW)