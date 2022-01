Zuchtkrank

Köln. Der Trainer des 1. FC Köln, Steffen Baumgart, befürchtet, dass der Fußball an Attraktivität verliert. »Ich habe noch kein Spiel der Conference League gesehen. Ich frage mich, wie es sein kann, dass Klubs aus der Champions League fliegen und jetzt die Chance bekommen, die Europa League zu gewinnen. Oder dass die WM in Katar stattfindet und die Ligen Ende Oktober unterbrochen werden, damit sie da stattfinden kann«, sagte der Coach gegenüber Sport-Bild. Baumgart sieht in diesen Entwicklungen eine »Überzüchtung«. (dpa/jW)