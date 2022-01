Großwallstadt. DHB-Sportvorstand Axel Kromer zeigt sich angesichts der vielen Corona­fälle im Vorfeld der Handball-EM (13. bis 30. Januar) zaghaft optimistisch. »So viele Fälle vor einem Turnier haben wir sicherlich noch nie so gehabt, das ist schon Wahnsinn«, sagte Kromer dem SID am Mittwoch. »Da klopfen wir dreimal auf Holz, dass wir bislang so gut durchgekommen sind. Ich will aber nicht ausschließen, dass neben der akribischen Befolgung unserer Hygienerichtlinien auch der Faktor Glück uns bisher geholfen hat.« Während es im deutschen Team in der Turniervorbereitung bislang kein positives Testergebnis gab, meldeten die anderen Nationen zuletzt etliche Fälle. Dass es zu einer Turnierabsage kommt, sieht Kromer nicht. Pandemiebedingt mussten zwei angesetzte Tests gegen Serbien abgesagt werden. Ersatzgegner sind am Freitag, 16 Uhr, die Schweiz sowie Olympiasieger Frankreich (Sonntag, 19:05 Uhr). (sid/jW)