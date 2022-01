Kriegskoalition greift Militärlager im Jemen an

Sanaa. Die von Saudi-Arabien angeführte Kriegskoalition hat am Mittwoch zwei von den Ansarollah (»Huthis«) kontrollierte Militärlager in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa angegriffen. Das berichtete der den Ansarollah nahestehende Fernsehsender Al-Masira. Die Luftangriffe hätten das Lager der 1. Division im Zentrum der Hauptstadt und das Lager Dhabwah im südlichen Teil von Sanaa getroffen, berichtete der Sender, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Die Luftangriffe erfolgten wenige Stunden nachdem die Kriegskoalition bekanntgegeben hatte, dass sie eine mit Bomben beladene Drohne abgefangen habe, die »die Huthi-Miliz von Sanaa aus in Richtung Saudi-Arabien gesendet hatte«. (Xinhua/jW)