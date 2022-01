Rostock: Tausende demonstrieren gegen Coronamaßnahmen

(c) dpa-Zentralbild Rostock: Wöchentlich demonstrieren Gegnerinnen und Gegner der Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie – häufig ohne Mund- und Nasenschutz (27.12.2021)

Rostock. Am Montag abend haben in der Rostocker Innenstadt nach Polizeiangaben erneut mehrere tausend Demonstrantinnen und Demonstranten gegen die Coronamaßnahmen protestiert. Laut Deutscher Presseagentur (dpa) begaben sich auf einen »Marsch« durch die Stadt. Für die angemeldete Demonstration galt eine Mund-Nasen-Schutzpflicht, die aber größtenteils nicht eingehalten worden sei. Im Gegensatz zur Demonstration am vergangenen Montag sperrten die Polizeibeamten alle Nebenstraßen der vorgesehenen Route konsequent ab – um zu verhindern, dass sich verschiedene Demonstrationszüge bilden. Am Abend waren in mehreren Städten in Mecklenburg-Vorpommern weitere Demonstrationen geplant, unter anderem in Greifswald, Pasewalk, Anklam und Stralsund. (dpa/jW)