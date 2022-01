Unbehagen in der Kultur

Eindhoven. Der ehemalige niederländische Fußballnationalspieler Davy Pröpper hat seinen Vertrag bei der PSV Eindhoven aufgelöst. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, habe Pröpper die Lust am Fußball verloren und wolle daher seine Karriere beenden. Der Vertrag des 30jährigen beim aktuellen Tabellenführer der Eredivisie lief noch anderthalb Jahre bis zum Sommer 2023. »Ich hatte gehofft, dass mit meiner Rückkehr in die Niederlande die Freude am Fußball zurückkehren würde. Leider hat sich das als nicht so einfach herausgestellt«, fügte der Mittelfeldspieler an. Er fühle sich »in der Fußballkultur« nicht mehr wohl. (sid/jW)