Ausnahme bestätigt Regel

Melbourne. Nach anhaltenden Spekulationen wird Titelverteidiger Novak Djokovic doch an den Australian Open teilnehmen. Offenbar ohne Impfung, die eigentlich Voraussetzung für die Teilnahme an dem Turnier vom 17. bis 30. Januar ist. Der 34 Jahre alte Serbe hatte zuletzt mehrfach die Gelegenheit ausgelassen, sich zu seinem Impfstatus zu äußern. »Djokovic hat eine medizinische Ausnahmegenehmigung beantragt, die nach einem strengen Prüfverfahren unter Beteiligung zweier unabhängiger medizinischer Expertengremien erteilt wurde«, hieß es in einem Statement der Veranstalter der Australian Open. Darin verwies auch Turnierdirektor Craig Tiley noch einmal auf »faire und unabhängige Protokolle«. Dem möglichen Eindruck, dass ein Star wie Djokovic Sonderrechte erhalten könnte, traten die Organisatoren sehr entschlossen entgegen. Was genau die Ausnahmegenehmigung für den Weltranglistenersten rechtfertigte, blieb aber offen. (sid/jW)